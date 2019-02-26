Саммит США и КНДР пройдет в отеле Sofitel Legend Metropole

Саммит лидера США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына пройдет в Ханое в отеле Sofitel Legend Metropole. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агенства, который занимается организацией предстоящего саммита, встреча пройдет в конференц-зале на седьмом этаже отеля.

Встреча глав государств пройдет 27-28 февраля. Лидер КНДР прибыл во Вьетнам и разместился в гостинице Melia Hanoi. Он уже посетил посольство КНДР в Ханое. Трамп прилетит во Вьетнам вечером во вторник.