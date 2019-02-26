Свердловский губернатор потребовал не завышать тарифы за вывоз мусора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник, 26 февраля, поручил профильным министерствам и ведомствам устранить недочеты и уязвимые места, которые выявили за два месяца с момента перехода региона на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову нужно постоянно общаться с региональными операторами, чтобы актуализировать базы данных.

«Исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора», — подчеркну Куйвашев.

Свердловские власти зафиксировали попытки «некоторых сил попиариться» на теме перехода к новой системе обращения с ТКО. Куйвашев заявил, что подобной активности можно открыто противостоять, если предоставить достоверную информацию — куда направляют деньги свердловчан, как сократят количество несанкционированных свалок, как переработают мусор, насколько это выгодно для региона.

Губернатор напомнил, что работают «горячие линии». Все жалобы свердловчан рассматривают максимально оперативно, анализируют и систематизируют по муниципалитетам и региональным операторам.

«Прошу предоставлять мне предложения для нормализации ситуации», — резюмировал Куйвашев.