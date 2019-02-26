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17:34   26 Февраля 2019
Общество

Свердловский губернатор потребовал не завышать тарифы за вывоз мусора

Свердловский губернатор потребовал не завышать тарифы за вывоз мусора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник, 26 февраля, поручил профильным министерствам и ведомствам устранить недочеты и уязвимые места, которые выявили за два месяца с момента перехода региона на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову нужно постоянно общаться с региональными операторами, чтобы актуализировать базы данных.

«Исключить любые попытки завысить установленные тарифы за вывоз мусора», — подчеркну Куйвашев.

Свердловский губернатор потребовал не завышать тарифы за вывоз мусора

Свердловские власти зафиксировали попытки «некоторых сил попиариться» на теме перехода к новой системе обращения с ТКО. Куйвашев заявил, что подобной активности можно открыто противостоять, если предоставить достоверную информацию — куда направляют деньги свердловчан, как сократят количество несанкционированных свалок, как переработают мусор, насколько это выгодно для региона.

Губернатор напомнил, что работают «горячие линии». Все жалобы свердловчан рассматривают максимально оперативно, анализируют и систематизируют по муниципалитетам и региональным операторам.

«Прошу предоставлять мне предложения для нормализации ситуации», — резюмировал Куйвашев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#вывоз #свердловская область #общество #мусор

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