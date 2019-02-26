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17:02   26 Февраля 2019
Россия

Эксперт назвал популизмом включение Шнурова в совет по культуре

Эксперт назвал популизмом включение Шнурова в совет по культуре

Включение лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в общественный совет по культуре при Государственной думе — «чистый популизм», считает журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Он прокомментировал обновленный состав структуры изданию «Царьград».

Эксперт отметил, что славу исполнителю принесли нецензурные слова, которые встречаются почти в каждой песне. Несмотря на «матерщину» Шнуров «очень способный, умный, ушлый», не стал маргиналом и «хорошо держит нос по ветру и чувствует, что можно, что нет». Поэтому певец смог угодить всем: и населению, и членам нижней палаты.

«Хотя, естественно, на мой взгляд, члены Госдумы такие же жлобы, как балдеющие от песен Шнурова», — указал критик.

26 февраля стали известны новые члены совета. Среди них митрополит Тихон Шевкунов, писатель Евгений Водолазкин и артист цирка Эдгар Запашный. Первый состав утвердили в прошлом месяце. Тогда в списке можно было заметить спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, музыканта Андрея Макаревича и главу киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова.

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Автор: Анна Манц
#культура #шнуров #эксперт

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