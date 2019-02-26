Десять тысяч учителей вышли на забастовку в Берлине

Забастовка в Берлине, в ходе которой профсоюзы требуют поднять зарплаты учителей и воспитателей на шесть процентов, собрала порядка десяти тысяч человек.

Сообщение немецкой столицы в субботу приводит РИА Новости.

При этом отмечается, что берлинские учебные и воспитательные учреждения во вторник были закрыты, о чем родителей воспитанников через профильные сайты уведомили заблаговременно.

Забастовка была проведена в преддверии третьего раунда переговоров между правительствами федеральных земель и Объединением государственных служащих Германии, который стартует в среду 28 февраля.

«В общей сложности, в акции приняли участие около десяти тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», - сообщила берлинская полиция по окончании акции протеста.

Там же уточнили, что демонстранты с плакатами «Учителя в школах получают меньше, чем няня», «Учителям - достойную зарплату» и «Достойную зарплату - всем гражданам» прошли колонной от вокзала Нордбанхоф к центру Берлина, где на площади Бебельсплац провели митинг. При этом манифестанты скандировали «Забастовка!».

Подобные акции в поддержку учителей, по данным полиции, запланированы в нескольких немецких городах – Мюнхене, Гейдельберге, Дюссельдорфе, Франкфурте, Майнце и Сарбрюкене.