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16:56   26 Февраля 2019
Россия

Роскачество создаст национальный центр сертификации органических продуктов

Роскачество создаст национальный центр сертификации органических продуктов

Российская система качества во вторник, 26 февраля, сообщила, что создаст национальный центр сертификации органических продуктов, который аккредитуют по международным стандартам. По информации Роскачества, в центре производители получат единую сертификацию по российским и международным стандартам органического производства, эквивалентную наиболее успешным европейским практикам.

«Это поспособствует росту экспорта российской экологически чистой продукции», — отметили в Роскачестве.

В центре проверят весь жизненный цикл органической продукции — от семян и почвы до прилавка магазина. В органе по сертификации Роскачества уже сформировали пул специалистов с необходимой компетенцией и международной органической сертификацией.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #роскачество #сертификация #органические продукты

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