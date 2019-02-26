Роскачество создаст национальный центр сертификации органических продуктов
Российская система качества во вторник, 26 февраля, сообщила, что создаст национальный центр сертификации органических продуктов, который аккредитуют по международным стандартам. По информации Роскачества, в центре производители получат единую сертификацию по российским и международным стандартам органического производства, эквивалентную наиболее успешным европейским практикам.
«Это поспособствует росту экспорта российской экологически чистой продукции», — отметили в Роскачестве.
В центре проверят весь жизненный цикл органической продукции — от семян и почвы до прилавка магазина. В органе по сертификации Роскачества уже сформировали пул специалистов с необходимой компетенцией и международной органической сертификацией.
Замглавы правительства РФ Алексей Гордеев провёл рабочую встречу с руководителем Роскачества Максимом Протасовым, в ходе которой вице-премьеру были представлены последние предложения по повышению качества продуктов питания в стране. Большинство инициатив Гордеев поддержал pic.twitter.com/Qxbud7W7jg— Роскачество (@rskrf) 26 февраля 2019 г.