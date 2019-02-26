Западную прессу раздражают порты и нефтезаводы Судана

На фоне разразившегося в Судане политического и экономического кризиса возросла роль местных средств массовой информации. Жители нестабильной африканской республики видят в прессе краеугольный камень, на котором зиждутся зарождающиеся демократические институты. Такое мнение в интервью изданию ФАН привел глава Союза журналистов стран-участниц Африканского союза (АС) Садык Разеки.

«Народ Судана ждет, что журналисты сыграют важнейшую роль в укреплении демократии, в продолжение мирных реформ власти и в позитивных экономических переменах. Эти вопросы назрели уже давно и к сегодняшнему дню стали основными в противостоянии действующего руководства страны и оппозиции», - сказал Разеки.

Реформы власти, о которых говорит журналист, пока напоминают шоковую терапию. Шаги вынужденные, объяснил ранее глава республики Омар аль-Башир. Ведь на кону будущее страны, благополучие граждан. В минувшую пятницу президент ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на год, отстранил от должностей губернаторов и распустил правительство.

«Сейчас необходимо принять радикальные экономические меры, – сказал аль-Башир, обращаясь к народу. - Я сформирую новое компетентное правительство технократов для выполнения неотложных экономических реформ».

Речь суданского лидера, который возглавляет страну со времен военного переворота 1989 года, транслировало национальное телевидение. Еженедельно рупор государства производит около шестидесяти часов видеконтента. Помимо передач на «голубом экране» суданцы узнают о событиях в стране и мире из основных национальных газет, которые выходят на арабском или английском языках. Оппозиционная Народно-освободительная армия Южного Судана печатает собственные газеты и журналы.

Не обходит вниманием африканские реалии и западная пресса. Преимущественно СМИ Альбиона, претендовавшего на господство в Судане почти две сотни лет. Ранее BBC и The Times «обнаружили» на территории бывшей британской колонии так называемую ЧВК «Вагнер». Именем немецкого реформатора оперы таблоиды называют российских инструкторов, которые находятся в Судане в рамках двусторонних российско-суданских отношений и абсолютно легитимно, как подчеркивал в конце января представитель Кремля Дмитрий Песков.

Упорные поиски русских на страницах британской прессы безосновательны, полагает востоковед, бывший сотрудник российской дипмиссии в Йемене Павел Густерин. Москву и Хартум связывает военно-техническое сотрудничество. Инструкторы из РФ обучают местных силовиков обращаться с российской техникой и оружием.

«Это абсолютно нормальное явление в рамках международного права. Ничего предосудительного здесь нет. Мало ли, что кому-то на Западе это не нравится. Наши военные советники присутствуют по всему арабскому Востоку и не только. Везде, где наша техника пользуется спросом, мы там присутствуем. Я надеюсь, что это никогда не прекратится», - говорит эксперт.

Что касается роли суданской прессы в становлении демократии, то пока это миф, объясняет Густерин. Вместе с тем собеседник агентства ставит под сомнение и объективность прессы Запада в оценке суданских событий. Согласно наблюдениям Густерина, Судан давно раздражает цивилизованный мир тем, что «дестабилизируют обстановку в регионе».

«А еще больше западные страны раздражает то, что у Судана есть нефтеперерабатывающие заводы. Нефть осталась на юге после того, как Судан разделился на две страны. Заводы остались на севере, и пути доставки нефтепродуктов к суданским портам, выход к Красному морю тоже остался у Хартума. Это не может не раздражать западные страны во главе с США, - говорит Густерин. - Самое негативное для Запада – это сотрудничество с террористами. Недаром западные страны наносили удары по Хартуму».

Крылатыми ракетами по фармацевтической фабрике в Хартуме США ударили в 1998 году, обнаружив в ней «производство химического оружия» и связав это с нападениями боевиков «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) на американские посольства в Кении и Танзании. Доказать, что на фабрике производили оружие, президент США Билл Клинтон так не смог. Зато известно, что атакованное предприятие выпускало 90% лекарств в Судане. Из-за нехватки медикаментов в стране малярия и туберкулез унесли десятки тысяч жизней.