Фейк на четверть миллиарда. Школьник грозит разорить The Washington Post

На родине «фейк-ньюс» громкий скандал. Адвокаты 16-летнего ученика Кавингтонской католической школы Николаса Сэндмана подали иск к The Washington Post на четверть миллиарда долларов из-за обвинений их подзащитного в расизме, которые издание повторило в семи публикациях.

Поводом для обилия статей стал минутный видеоролик, распространившийся в соцсетях. На видео Сэндман с подростковым гонором, улыбаясь, смотрит на представителя коренных народов Америки Натана Филипса, который поет под бубен. Просто смотрит под смешки одноклассников. Казалось бы, ничего ужасного. Но на Сэндмане и некоторых его товарищах — красные кепки с лозунгом президента Дональда Трампа «Make America great again» («Cделаем Америку снова великой»).

Бейсболок оказалось достаточно, чтобы сначала Washington Post, а затем другие СМИ, без проверки фактов сделали из подростков олицетворение расистской политики главы Белого дома.

Через некоторое время в сети появилась полное, двухчасовое видео инцидента и стало понятно: старшеклассники Кавингтонской школы никого не оскорбляли. Напротив, их провоцировали выступавшие неподалеку активисты «Black Hebrew Israelites» («Чернокожие израильтяне»). В ответ подростки лишь скандировали школьные футбольные кричалки. Индеец Натан Филипс, как оказалось, сам подошел к Сэндману и стал петь песни. Что касается красных кепок, то школьники купили их в качестве сувениров, так как приехали в Вашингтон на экскурсию, утверждает адвокат. На экскурсиях в столицу до 2016 года ученики той же школы покупали кепки с лозунгами Обамы.

Но скороспелое мнение в обществе успело сформироваться. После развязанной СМИ истерии изображение смотрящего на пожилого индейца подростка в красной кепке стало самым узнаваемым в американской сети. А самому Сэндману угрожали «чернокожие израильтяне». Об этом говорится в иске.

Если публикуется информация политической направленности, всегда следует задавать вопрос: «Кому это выгодно?», напомнил «Политике Сегодня» доцент кафедры телерадиожурналистики Высшей школы журналистики СПбГУ Сергей Ильченко. По его мнению, сейчас в США складывается очень интересный прецедент.

«The Washington Post не замечен в симпатиях к Трампу и любой материал, где можно каким-то образом скомпрометировать его политическую фигуру, будет использован. Ничего нового здесь нет. Новое как раз в том, что наконец-то кто-то вздумал предъявить претензии, довести дело до расследования и создать прецедент», — сказал Ильченко.

В самих же статьях The Washington Post, в которых подростка выставили расистом, доцент видит лишь продолжение тренда, когда информация заменяется интерпретацией.

«В самом сообщении содержатся интерпретирующие моменты, которые подталкивают к определенному восприятию. Появляются оценочные компоненты», - говорит эксперт.

Поспешные выводы в СМИ провоцируются соцсетями, где скорость реакции важнее проверок. И эта болезнь не только американская. Хотя и проистекает из американских соцсетей.

Так после теракта в метро Петербурга в апреле 2017 года СМИ распространили фотографию бородатого мужчины, объявив его предполагаемым террористом. Законопослушному мусульманину Андрею Никитину пришлось лично идти в полицию, не дожидаясь, пока его узнают на улице и устроят самосуд.

В январе 2019 года в соцсетях бурно обсуждался случай в Новосибирске. На основе короткого видео в Instagram СМИ написали о пьяном участковом, который якобы избил прохожего с собакой. Ситуацию позже прояснила публикация записи с камер видеонаблюдения. Пьян был вовсе не полицейский.

Американское издание Insider провело эксперимент «по улучшению репортерских навыков» журналистов: на неделю им запретили пользоваться Twitter. В итоге они пропустили новость, которая оказалась не фейк-ньюс. Президент США твитом поддержал иск подростка к The Washington Post: «Давай, Ник, сделай их!»

“The Washington Post ignored basic journalistic standards because it wanted to advance its well-known and easily documented biased agenda against President Donald J. Trump.” Covington student suing WAPO. Go get them Nick. Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019

В России с фейк-ньюс бороться намерены штрафами. Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании рублем за распространение лжи: для граждан от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для юрлиц - от 400 до одного миллиона рублей. Инициатива касается и социальных сетей. Но речь идет только о заведомо-ложной информации. Жертвам фейков, которые появились по незнанию, как и в США остается защищать свое доброе имя в суде самостоятельно.