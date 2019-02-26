Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Направленный США в Венесуэлу гумконвой вез испорченные продукты питания и просроченные лекарства, сообщил «Известиям» венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

По словам дипломата, направленный США груз не подвергся проверке ни одной из международных организаций, в том числе - Международным комитетом Красного Креста.

Также посол сообщил, что Венесуэла приняла от России судно с семью тоннами медикаментов, поскольку Каракас уверен в добросовестности отправителей.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась доставить в страну гумпомощь, однако президент Николас Мадуро категорически отказался ее принимать. Позже власти страны стянули войска к границе, чтобы не допустить проезда грузовиков.

По словам Мадуро, американская помощь является «фальшивым шоу» и поводом для агрессии. Он отметил, что США лишили Венесуэлу более десяти миллиардов долларов, заблокировав счета государственной нефтяной компании PDVSA.