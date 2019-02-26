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 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
2:22   26 Февраля 2019
Весь мир

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Американский президент Дональд Трамп направил в Конгресс США стратегию действий администрации по Сирии, сообщает Белый дом.

Подготовка данного документа предусматривается оборонным бюджетом. Белый дом не стал распространять текст стратегии, который останется конфиденциальным.

Трамп в конце минувшего года объявил о предстоящем выводе американских войск из Сирии, что привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса и ряда других чиновников.

Белый дом уточнил в феврале, что намерен отставить около двухсот миротворцев на северо-востоке Сирии и еще около двухсот военных в Манбидже для того, чтобы привлечь в Сирию контингент союзников численностью до полутора тысяч человек..

На данный момент в Сирии дислоцирован американский контингент численностью более двух тысяч человек. Предполагается, что США выведут войска из САР в течение 60-100 дней.

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Автор: Олег Королев
#сирия #трамп #белый дом #конгресс сша

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