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2:01   26 Февраля 2019
Весь мир

СМИ: На космодроме Куру усилен предстартовый контроль

СМИ: На космодроме Куру усилен предстартовый контроль

Дополнительный контроль введен на космодроме Куру перед намеченным на 28 февраля стартом «Союз-СТ-Б» в связи с нештатной ситуация при запуске аппарата EgyptSat-A с Байконура. Об этом сообщает РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что после ошибки, допущенной перед запуском спутника EgyptSat-A, которая могла привести к аварии, был усилен контроль предпусковых операций на Куру перед стартом шести спутников британской компании OneWeb.

Накануне исполнительный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатное поведение третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника. После этого запуск спутников ракетой «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру был перенесен с 27 на 28 февраля для проведения дополнительного анализа, поскольку у ракет «Союз-2.1б» и «Союз-СТ-Б» используются одинаковые третьи ступени.

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Автор: Олег Королев
#союз-ст-б #egyptsat-a #космодром куру

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