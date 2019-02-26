Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что Киев за последние пять лет не прекращала закупать российский газ.

Украина перестала закупать аза у России в ноябре 2015 года. Сейчас Киев получал голубое топливо по реверсу в Европе.

Тимошенко в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV заявила, что заявления о прекращении потребления российского газа лживы. Она заявила, что готова доказывать свое утверждение документально и подчеркнула, что за обман «будет отвечать каждый».

По словам политика, власти Украины придумали схемы, которые позволяют маскировать российский газ под европейский. По ее словам, речь идет о специальных закольцованных газопроводах на границе между Европой и Украиной, а также накрутке стоимости газа до ста долларов за кубометр.

Тимошенко отметила, что в документах говорится о европейском происхождении газа, тогда как на самом деле он там не добывается.

Также кандидат в президенты заявила, что в случае победы на выборах снизит цену на газ в два раза или покинет политику.