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1:19   26 Февраля 2019
Весь мир

Власти Венесуэлы задержали шестерых военных при попытке сбежать в Колумбию

Власти Венесуэлы задержали шестерых военных при попытке сбежать в Колумбию

Бойцы Нацгвардии Венесуэлы задержали шестерых военных при попытке бегства в Колумбию через границу в штате Тачира, сообщает газета El Nacional.

На данный момент военные располагаются в штабе Нацгвардии в городе Капачо. По информации венесуэльской оппозиции, с 23 февраля более 160 военных, полицейских и бойцов Нацгвардии перебрались в Колумбию.

Политические оппоненты венесуэльского правительства попытались ввести в страну гумпомощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пропустили грузы в стран.

Во время начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки колумбийских граждан. По различной информации, погибли от четырех до 25 и более человек.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #колумбия

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