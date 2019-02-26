Власти Венесуэлы задержали шестерых военных при попытке сбежать в Колумбию

Бойцы Нацгвардии Венесуэлы задержали шестерых военных при попытке бегства в Колумбию через границу в штате Тачира, сообщает газета El Nacional.

На данный момент военные располагаются в штабе Нацгвардии в городе Капачо. По информации венесуэльской оппозиции, с 23 февраля более 160 военных, полицейских и бойцов Нацгвардии перебрались в Колумбию.

Политические оппоненты венесуэльского правительства попытались ввести в страну гумпомощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пропустили грузы в стран.

Во время начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки колумбийских граждан. По различной информации, погибли от четырех до 25 и более человек.