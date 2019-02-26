Глава иранского МИД объявил об отставке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник заявил об уходе с поста, сообщает Reuters со ссылкой на его странице в соцсети Instagram.

Министр заявил, что извиняется перед согражданами за все недостатки во время службы и неспособность продолжить ее.

Он также поблагодарил народ Ирана и его власти за великодушие за последние годы. Также Зариф пожелал иранцам быть «счастливыми и достойными».

Reuters со ссылкой на агентство Tasnim отмечает, что ряд источников в правительственных кругах Ирана подтвердили отставку Зарифа. Однако, на данный момент не ясно, принял ли ее президент страны Хасан Роухани.

Помощник главы МИД Ирана Аббас Мусави сообщил РИА «Новости», что в ведомстве не знают о возможных причинах отставки главы ведомства Зарифа, объявившего о своем уходе в Instagram. Подчеркивается, что его страничку в соцсети никто не взламывал.