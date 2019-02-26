Кубинцы одобрили проект новой конституции страны

Граждане Кубы, согласно итогам прошедшего в воскресенье референдума, одобрили проект новой конституции страны.

Директор коммуникаций МИД Кубы Яиры Хименес на своей странице в Twitter разместил ссылку на данные избиркома. Согласно опубликованной информации, проект нового основного закона поддержали 6,8 миллиона человек, что составляет 73,31 процента избирателей. Против новой конституции проголосовали 706,4 тысячи человек.

Старая конституция действует на острове с 1976 года. В декабре минувшего года за проект нового основного закона проголосовали 583 депутата из 602.

Новая конституция водит посты президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности. При этом главным принципом деятельности кубинского государства называется строительство социализма. Направляющая роль Коммунистической партии остается неизвестной.