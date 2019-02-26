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0:21   26 Февраля 2019
Весь мир

Венесуэльские военные стягивают дополнительные силы к границе с Колумбией

Венесуэльские военные стягивают дополнительные силы к границе с Колумбией

Нацгвардия Венесуэлы стягивает дополнительные силы к мосту Симона Боливара  на границе с Колумбией, сообщают РИА «Новости».

Демонстранты со стороны территории Колумбии ранее стали забрасывать правоохранителей «коктейлями Молотова» и камнями. В свою очередь нацгвардейцы использовали против них слезоточивый газ.

Ранее сотрудники службы безопасности Венесуэлы задержали группу колумбийцев, которые участвовали в столкновениях на границе в Сан-Антонио. Они сообщили полицейским, что под мостом Симона Боливара находятся схроны с оружием.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля попыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерены принимать, заявляя о том, что данная инициатива является прекрытием для агрессии против страны..

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #колумбия

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