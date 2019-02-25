Бразилия считает, что Мадуро поддерживают страны с тоталитарными правительствами

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау в ходе выступления на заседании Группы Лимы в Боготе 25 февраля заявил, что Николаса Мадуро поддерживают страны, нарушающие международное право. Слова политика транслировались на сайте администрации президента Колумбии.

По его мнению, крупными спонсорами и сторонниками нынешнего режима Венесуэлы выступают страны с тоталитарными или авторитарными системами, нарушающими международное законодательство.

Моурау также обеспокоен в связи с тем, что Каракас может привлечь в регион внешних игроков, которые могут воспользоваться ситуацией в стране и противостоять Западу. О каких именно «внешних игроках» идет речь, вице-президент не уточнил.

Напомним, венесуэльский кризис обострился на фоне заявления лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самовольно назначившим себя на пост исполняющего обязанности президента страны. США и ряд других стран признали его главой государства. Однако Мадуро — конституционный президент Венесуэлы — назвал это попыткой переворота и разорвал дипотношения с США. Его поддержал ряд стран, в том числе Россия.