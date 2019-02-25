Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
22:32   25 Февраля 2019
Весь мир

Бразилия считает, что Мадуро поддерживают страны с тоталитарными правительствами

Бразилия считает, что Мадуро поддерживают страны с тоталитарными правительствами

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау в ходе выступления на заседании Группы Лимы в Боготе 25 февраля заявил, что Николаса Мадуро поддерживают страны, нарушающие международное право. Слова политика транслировались на сайте администрации президента Колумбии. 

По его мнению, крупными спонсорами и сторонниками нынешнего режима Венесуэлы выступают страны с тоталитарными или авторитарными системами, нарушающими международное законодательство. 

Моурау также обеспокоен в связи с тем, что Каракас может привлечь в регион внешних игроков, которые могут воспользоваться ситуацией в стране и противостоять Западу. О каких именно «внешних игроках» идет речь, вице-президент не уточнил.

Напомним, венесуэльский кризис обострился на фоне заявления лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самовольно назначившим себя на пост исполняющего обязанности президента страны. США и ряд других стран признали его главой государства. Однако Мадуро — конституционный президент Венесуэлы — назвал это попыткой переворота и разорвал дипотношения с США. Его поддержал ряд стран, в том числе Россия. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #бразилия #весь мир #мадуро

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...