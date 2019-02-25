Джереми Корбин: Лейбористская партия поддержит второй референдум Brexit

Лидер Лейбористской партии и оппозиции Великобритании Джереми Корбин сообщил, что его партия либо внесет, либо поддержит поправку о проведении второго референдума Brexit на этой неделе.

В последнее время Корбин подвергается критике от представителей других партий оппозиции за то, что они не призывали проводить новый референдум. Однако осталось меньше месяца до официального выхода Великобритании из ЕС, а лидер лейбористов кажется убежден, что новое голосование послужит единственным решением проблемы.

На прошлой неделе, отвечая на вопрос о его отношении ко второму референдуму, Корбин сообщил, что Лейбористская партия обсуждает и рассматривает этот вариант. Партия Корбина также намерена агитировать «оставшуюся» сторону на любом референдуме, однако британский министр Тереза Мэй заявила, что следует уважать результат 2016 года.

Сторонники очередного референдума говорят, что при нынешнем тупике с ситуацией вокруг Brexit людям необходимо на этот раз предоставить новую информацию и дать право выбора заново, ведь только так можно окончательно определить желание британцев покинуть ЕС.