Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с представителями Правительства города социальные инициативы российского президента, озвученные Путиным в ежегодном обращении к парламенту.

В течение месяца правительство должно предоставить Беглову разработанные меры социальной поддержки. Беглов подчеркнул, что рождение детей в Петербурге должно быть желанным событием для родителей, а не омрачаться бытовыми проблемами.

Врио губернатора также поручил властям гармонизировать федеральные и петербургские налоговые льготы, подчеркнув, что за поставленными задачами необходим строгий контроль. Беглов отметил, что объекты социальной сферы должны достроить в максимально возможных объемах уже в этом году.

Комитет финансов по поручению должен решить вопрос надбавок классным руководителям, а также разработать другие меры поддержки учителей.

Бегло также сообщил о необходимости завершения работы над социальной картой петербуржца в ближайший срок. Он подчеркнул, что не граждане должны добиваться соцподдержки, а власть сама должна дать людям все, что им гарантирует закон.