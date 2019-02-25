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21:25   25 Февраля 2019
Россия

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с представителями Правительства города социальные инициативы российского президента, озвученные Путиным в ежегодном обращении к парламенту. 

В течение месяца правительство должно предоставить Беглову разработанные меры социальной поддержки. Беглов подчеркнул, что рождение детей в Петербурге должно быть желанным событием для родителей, а не омрачаться бытовыми проблемами. 

Врио губернатора также поручил властям гармонизировать федеральные и петербургские налоговые льготы, подчеркнув, что за поставленными задачами необходим строгий контроль. Беглов отметил, что объекты социальной сферы должны достроить в максимально возможных объемах уже в этом году. 

Комитет финансов по поручению должен решить вопрос надбавок классным руководителям, а также разработать другие меры поддержки учителей. 

Бегло также сообщил о необходимости завершения работы над социальной картой петербуржца в ближайший срок. Он подчеркнул, что не граждане должны добиваться соцподдержки, а власть сама должна дать людям все, что им гарантирует закон.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #беглов #соцподдержка граждан

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