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21:05   25 Февраля 2019
Весь мир

Малькевич раскритиковал вмешательство посла США в молдавские выборы

Малькевич раскритиковал вмешательство посла США в молдавские выборы

Член Общественной Палаты России Александр Малькевич критически отозвался о вмешательстве посла США в Молдавии в прошедшие там ранее парламентские выборы.

Об этом российский политик написал в понедельник в своем Telegram-канале. В частности, он привел сообщение, размещенное на странице посольства США в Кишиневе в социальной сети Facebook:

«Посол Дерек Дж. Хоган и команды наблюдателей от посольства США в Кишиневе с удовольствием проводят мониторинг парламентских выборов сегодня, чтобы способствовать свободным, справедливым и прозрачным выборам», - говорится в сообщении американского диппредставительства.

 

При этом, как обратил внимание Александр Малькевич, издание «Молдавские ведомости» сообщает, что американский посол в Молдавии, присутствуя на избирательном участке, делает более чем прозрачные намеки относительно «разрушительных вызовов в адрес мирной Молдовы со стороны России», и при этом агитирует за проамериканских участников выборов – ACUM и Демпартию.

При этом Малькевич задается вопросом – что было бы, если подобное себе позволил, например, российский посол?

«Представляете, какой был бы скандал? А тут – все нормально, это «мониторинг», - заключил политик.

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Автор: Александр Люблинский
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