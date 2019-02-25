«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» расценил пополнение благотворительного телефона зооприюта как мошенничество. Средства со счета списали как зачисленные по ошибке. Об этом рассказала сотрудница новосибирского приюта «Кошачье сердце» Татьяна Зеленская корреспонденту «360».

По словам женщины, она ни раз сталкивалась с ситуацией, когда после перевода денежных средств людьми, которые хотят помочь приюту, «Билайн» присылал уведомление об аннулировании «ошибочно» перечисленных средств.

Татьяна разговаривала с отправителями, которые якобы отзывали свои деньги назад, однако выяснилось, что это вранье. Оператор «Билайна» делал это по своим личным соображениям. Последний раз такая ситуация случилась 19 февраля. Пожертвовавшая 500 рублей приюту Светлана Иванова отправилась в офис «Билайн» и попросила объяснить причину отзыва платежа и пропажу денег. Ей сообщили, что она отправила деньги мошенникам.

По мнению Зеленской, сотрудники офиса «обработали» Светлану, а та им поверила. Вернувшись домой, Светлана обратилась к сотруднице приюта.

«Мадам, вы мошенница», — написала Иванова.

Татьяна заверила, что волонтеры помогают 120 животным, их организация ведет открытую отчетность по доходам и в этом можно убедиться лично каждому, посмотрев финансовые отчеты приюта.

Деньги Ивановой так и не вернули. И таких историй не одна.

Пресс-служба «Билайна» никак не прокомментировала эту ситуацию.

По мнению юриста и старшего преподавателя РАНХиГС Андрея Некрасова, «Билайн» после списания средств по причине ошибочного платежа должен был вернуть деньги адресатам. Если деньги дошли до людей, а потом оператор забрал их назад, то они могут находиться только у него.

Однако компанию здесь тоже можно понять, ведь подобную схему часто используют мошенники. Людям стоит доказывать подлинность переводов, предоставляя учредительные документы, регистрационные номера и расчетные счета своих компаний, если они не хотят оказаться в подобной ситуации.