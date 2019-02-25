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20:47   25 Февраля 2019
Весь мир

Пассажиры метро в Нью-Йорке чуть не лишились ног на сломавшемся эскалаторе

Пассажиры метро в Нью-Йорке чуть не лишились ног на сломавшемся эскалаторе

Эскалатор на станции Midtown Нью-Йоркского метро сломался в понедельник в час пик, когда на нем находились пассажиры, чуть не покалечив несколько человек.

Об этом в понедельник сообщают очевидцы произошедшего. Находившаяся на эскалаторе девушка, выложила в сети микроблогов Twitter фото сломанных ступеней, написав, что она «до сих пор дрожит». По словам девушки, когда она поднималась наверх. Она услышала страшный грохот, а потом увидела поломк прямо перед собой.

«Возможно, кто-то изрезал ногу», - добавляет она.

При этом издание  New York Post сообщает. Что инцидент с поломкой эскалатора произошел примерно в 9.00 утра возле Мэдисон-авеню и 53-й улицей. После того, как сломавшийся эскалатор был наконец остановлен, на станции остался лишь  один идущий наверх эскалатор, а также у пассажиров была возможность подняться к выходу со станции пешком по лестнице.

 

Другие пользователи  Twitter назвали произошедшее «страшным» и «ужасающим».

Сотрудники  метро лишь через 20 минут после публикации возмущенных твитов отправили на станцию ремонтных рабочих.

«Ступеньки зацепились за гребенку. Если бы чья-то нога попала в ловушку, они могли быть ранены, но этого не произошло, слава Богу», - заявил изданию один из ремонтников, добавив, что они постараются починить эскалатор к вечеру.

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Автор: Александр Люблинский
#метро #нью-йорк #пассажиры #поломка #эскалатор

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