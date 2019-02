Пассажиры метро в Нью-Йорке чуть не лишились ног на сломавшемся эскалаторе

Эскалатор на станции Midtown Нью-Йоркского метро сломался в понедельник в час пик, когда на нем находились пассажиры, чуть не покалечив несколько человек.

Об этом в понедельник сообщают очевидцы произошедшего. Находившаяся на эскалаторе девушка, выложила в сети микроблогов Twitter фото сломанных ступеней, написав, что она «до сих пор дрожит». По словам девушки, когда она поднималась наверх. Она услышала страшный грохот, а потом увидела поломк прямо перед собой.

При этом издание New York Post сообщает. Что инцидент с поломкой эскалатора произошел примерно в 9.00 утра возле Мэдисон-авеню и 53-й улицей. После того, как сломавшийся эскалатор был наконец остановлен, на станции остался лишь один идущий наверх эскалатор, а также у пассажиров была возможность подняться к выходу со станции пешком по лестнице.

Still shaking. I heard a loud crash while I was coming up the escalator at 5thAv/53rd St and saw this right in front of me. Could’ve shredded someone’s foot. @MTA @NYCTSubway you are playing with people’s safety! @Gothamist pic.twitter.com/15YWne67ns