Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Украинская певица Maruv, которая победила в финале Национального отбора на «Евровидение-2019», тем не менее, не будет представлять свою страну международном конкурсе исполнителей, так как не заключила договор национальным организатором – НОТУ.

Об этом в понедельник вечером сообщается на сайте НОТУ – Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на «Евровидение», не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019» по ряду причин», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее в понедельник певица Maruv сообщила в социальных сетях, что ее честную победу в национальном отборе пытаются отнять, заставляя ее для поездки на «Евровидение-2019» подписать кабальный договор, предусматривающий строгие правила поведения на сцене и за ее пределами, передачу авторских прав на песню, запрет на общение с журналистами и обязательство выполнять любые требования НОТУ. За нарушение любого из этих пунктов певице грозил штраф в два миллиона гривен плюс выплата компенсации убытков, при том, что вся организация поездки, вплоть до получения визы в Израиль, полностью ложилась на плечи певицы.