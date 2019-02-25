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20:15   25 Февраля 2019
Весь мир

Президент Боливии: США планируют убийство Мадуро

Президент Боливии: США планируют убийство Мадуро

Лидер Боливии Эво Моралес 25 февраля обвинил американские власти в планировании убийства венесуэльского лидера Николаса Мадуро. 

По его словам, госсекретарь США Майкл Помпео говорит, что «дни Мадуро сочтены», а вчера вечером политик сказал, что нужно убить Мадуро. По мнению Морлеса, если с Мадуро что-то произойдет, то ответственны за это будут США, Помпео и «этот сенатор» Рубио. Слова лидера Боливии обнародовало агентство Agencia Boliviana de Informacion.

Эво Моралес также написал в своем Twitter, что осуждает угрозы убийства в адрес Мадуро. 

«Неправомерность США подтвердила, в 2017 году Трамп сказал, что нужно пойти на войну с Венесуэлой, их «задней дверью», чтобы захватить нефть. Вмешательство не удалось, и теперь они говорят, что «дни Мадуро сочтены»; Мы осуждаем эти угрозы убийства», — говорится в сообщении. 

Напомним, венесуэльский кризис обострился на фоне заявления лидера оппозиции Хуана Гуайдо, самовольно назначившим себя на пост исполняющего обязанности президента страны. США и ряд других стран признали его главой государства. Однако Мадуро — конституционный президент Венесуэлы — назвал это попыткой переворота и разорвал дипотношения с США. Его поддержал ряд стран, в том числе Россия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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