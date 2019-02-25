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19:55   25 Февраля 2019
Весь мир

Минфин США внес в санкционные списки четырех венесуэльских губернаторов

Минфин США внес в санкционные списки четырех венесуэльских губернаторов

Четыре политических деятеля Венесуэлы были внесены в санкционные списки США Министерством юстиции.

Об этом ведомство сообщает в понедельник на своем официальном сайте.

Под расширенные санкции США попали: бывший вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Рамон Алонсо Каррисалес Ренхифо, который с 2011 года занимает должность губернатора Апуре; экс-глава венесуэльской армии и министр обороны Хорхе Луис Гарсия Карнейро, который с 2008 года является губернатором Варгаса; венесуэльский экономист и политик, губернатор Карабобо Рафаэль Алехандро Лакава Евангелиста; а также губернатор штата Сулия Омар Хосе Прието Фернандес, который также является мэром муниципалитета Сан-Франциско в округе Зулиан.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #минюст #венесуэла #губернаторы

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