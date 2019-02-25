Глава МИД ЦАР поблагодарила Россию за помощь
Министр иностранных дел Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон заявила, что Банги ценит сложившиеся с Москвой отношения, дорожит ими и намерен их развивать и укреплять.
Об этом глава МИД ЦАР говорила в большом интервью изданию Ndjoni Sango. Часть вопросов была посвящена двусторонним отношениям ЦАР и России. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва откликнулась на призыв о помощи, и это пошло на пользу обеим странам. Власти ЦАР, желающие, чтобы республика вступила в новую эру, будут стремиться консолидировать, поддерживать и развивать двусторонние и многосторонние отношения.
Отвечая на вопрос журналиста, что она думает о словах главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, обвинившего ранее Россию в том, что она ведет в регионе «антифранцузскую пропаганду», Сильви Байпо-Темон заявила, что никогда не слышала подобных разговоров среди представителей власти. Также она отметила, что Россия уже очень давно присутствует в Африке и именно к ней Центральноафриканская республика обратилась за помощью и поддержкой, когда остро в них нуждалась.
«Россия, как надежный партнер, откликнулась на наш призыв. У Москвы и Банги достаточно сфер для взаимовыгодного партнерства», - подчеркнула она.
При этом министр напомнила, что активная помощь со стороны России начала поступать ЦАР около года назад, и ее результаты видны – именно Москве республика обязана тем, что правительство смогло наконец-то подписать соглашение с оппозицией.
«Летом прошлого года Судан и РФ начали первые переговоры между правительством ЦАР и оппозицией без посредников, как это делалось ранее. Год назад никто не мог и подумать, что стороны в конфликте смогут достичь соглашения, но переговоры в Хартуме доказали обратное», - отметила госпожа Байпо-Темон.
В настоящее время, по словам министра, ЦАР испытывает сложности из-за введенного Совбезом ООН в 2013 году эмбарго на поставки оружия, но Россия и в этом вопросе проводит эффективную политику.
«В начале 2018 года, несмотря на эмбарго, Москва смогла добиться частичного снятия лимита вооружений. Кроме того, в ЦАР прибыли военные инструкторы, которые начали подготовку бойцов FACA. И это демонстрирует серьезные намерения нашего партнера», - добавила она.
По словам министра, Банги высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с Москвой, отмечая, что этого нельзя сказать о Франции, которая преследует в Центральной Африке исключительно собственные интересы, попутно пытаясь обвинить Россию в антифранцузской пропаганде.
Комментируя интервью главы МИД ЦАР, издание Nation News отмечает, что подобными инсинуациями относительно присутствия в ЦАР российских инструкторов занимается в последнее время не только Франция, но и США. Например, недавно, командующий американскими силами в Африке генерал Томас Вальдхаузер назвал российских инструкторов, которые присутствуют в ЦАР с разрешения профильного комитета ООН, сотрудниками так называемой Частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».
Также издание приводит мнение политолога-международника Натальи Пискуновой, которая отметила особую важность роли РФ в процессе мирного урегулирования в ЦАР, так как Москве в сжатые сроки удалось сделать то, что Париж не смог сделать за несколько десятков лет.
«В этом смысле антироссийская кампания логична, она следует из общего курса внешней политики современной Франции. Здесь удивляться нечему. Конечно, нам бы хотелось другой ситуации, а именно - кампанию, нацеленную на сотрудничество и совместные действия», - подчеркнула эксперт МГУ.