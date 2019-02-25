Глава МИД ЦАР поблагодарила Россию за помощь 

Министр иностранных дел Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон заявила, что Банги ценит сложившиеся с Москвой отношения, дорожит ими и намерен их развивать и укреплять.

Об этом глава МИД ЦАР говорила в большом интервью изданию Ndjoni Sango. Часть вопросов была посвящена двусторонним отношениям ЦАР и России. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва откликнулась на призыв о помощи, и это пошло на пользу обеим странам. Власти ЦАР, желающие, чтобы республика вступила в новую эру, будут стремиться консолидировать, поддерживать и развивать двусторонние и многосторонние отношения.

Отвечая на вопрос журналиста, что она думает о словах главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, обвинившего ранее Россию в том, что она ведет в регионе «антифранцузскую пропаганду», Сильви Байпо-Темон заявила, что никогда не слышала подобных разговоров среди представителей власти. Также она отметила, что Россия уже очень давно присутствует в Африке и именно к ней Центральноафриканская республика обратилась за помощью и поддержкой, когда остро в них нуждалась.

«Россия, как надежный партнер, откликнулась на наш призыв. У Москвы и Банги достаточно сфер для взаимовыгодного партнерства», - подчеркнула она.

При этом министр напомнила, что активная помощь со стороны России начала поступать ЦАР около года назад, и ее результаты видны – именно Москве республика обязана тем, что правительство смогло наконец-то подписать соглашение с оппозицией.

«Летом прошлого года Судан и РФ начали первые переговоры между правительством ЦАР и оппозицией без посредников, как это делалось ранее. Год назад никто не мог и подумать, что стороны в конфликте смогут достичь соглашения, но переговоры в Хартуме доказали обратное», - отметила госпожа Байпо-Темон.

В настоящее время, по словам министра, ЦАР испытывает сложности из-за введенного Совбезом ООН в 2013 году эмбарго на поставки оружия, но Россия и в этом вопросе проводит эффективную политику.

«В начале 2018 года, несмотря на эмбарго, Москва смогла добиться частичного снятия лимита вооружений. Кроме того, в ЦАР прибыли военные инструкторы, которые начали подготовку бойцов FACA. И это демонстрирует серьезные намерения нашего партнера», - добавила она.

По словам министра, Банги высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с Москвой, отмечая, что этого нельзя сказать о Франции, которая преследует в Центральной Африке исключительно собственные интересы, попутно пытаясь обвинить Россию в антифранцузской пропаганде.

Комментируя интервью главы МИД ЦАР, издание Nation News отмечает, что подобными инсинуациями относительно присутствия в ЦАР российских инструкторов занимается в последнее время не только Франция, но и США. Например, недавно, командующий американскими силами в Африке генерал Томас Вальдхаузер назвал российских инструкторов, которые присутствуют в ЦАР с разрешения профильного комитета ООН, сотрудниками так называемой Частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Также издание приводит мнение политолога-международника Натальи Пискуновой, которая отметила особую важность роли РФ в процессе мирного урегулирования в ЦАР, так как Москве в сжатые сроки удалось сделать то, что Париж не смог сделать за несколько десятков лет.