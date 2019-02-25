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19:52   25 Февраля 2019
Россия

«Газпром» построит три газовых заправки в Самарской области

«Газпром» построит три газовых заправки в Самарской области

«Газпром» намерен построить три заправки в Самарской области. Таким образом, общее число газонаполнительных компрессорных станций в Самарской области вырастит до девяти. Об этом стало известно из сообщения компании, которое распространено по результатам встречи правления ПАО «Газпром» в лице Алексея Миллера и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

Предполагается построить еще три заправки в дополнение уже имеющихся и действующих шести. Известно, что компания приступила к проектно-изыскательным работам. 

Уровень газификации Самарской области является одним из лидирующих в стране. По состоянию на 1 января 2019 года он  достиг 99,4%. Одновременно газификация разворачивается в Сергиевском районе, в котором «Газпром» предусмотрел постройку сооружения газопровода-отвода и ГРС, а также двух межпоселковых газопроводом от этой станции. Компания также заканчивает проектирование газопровода-отвода и ГРС в Волжском районе, четырех межпоселковых газопроводов в Волжском и Сызранском районах.

Миллер подчеркнул, что у региона есть накопленная задолженность потребителей за поставленный газ, составляющая на начало 2019 года 1,31 миллиард рублей. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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