Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
19:03   25 Февраля 2019
Россия

Власти Дагестана обеспечили жильем более 300 детей-сирот

Власти Дагестана обеспечили жильем более 300 детей-сирот

 

Дагестан в прошлом году обеспечил квартирами 313 детей, оставшихся без родительского попечения. Об этом рассказала министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова на коллегии 25 февраля в Махачкале. 

По ее словам, ведомство уделяет особое внимание вопросам обеспечения жилой площадью детей-сирот. Минобрнауки проводило «постоянный анализ обращений указанной категории лиц, в том числе нарушений, связанных с качеством предоставляемого жилья». 

Так, в прошлом году создали межведомственную комиссию, в задачи которой входил контроль за качеством квартир для воспитанников детдомов, а также устранение недостатков в ране предоставленном жилье. 

В 2018 году в Дагестане выделили 257 миллионов рублей для покупки жилья детям-сиротам, из которых 150 миллионов — это деньги из бюджета республики. 

По данным Минобрнауки республики, сегодня право на жилье имеют почти три тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#дагестан #махачкала #сироты #жилье для сирот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...