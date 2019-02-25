Дагестан в прошлом году обеспечил квартирами 313 детей, оставшихся без родительского попечения. Об этом рассказала министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова на коллегии 25 февраля в Махачкале.

По ее словам, ведомство уделяет особое внимание вопросам обеспечения жилой площадью детей-сирот. Минобрнауки проводило «постоянный анализ обращений указанной категории лиц, в том числе нарушений, связанных с качеством предоставляемого жилья».

Так, в прошлом году создали межведомственную комиссию, в задачи которой входил контроль за качеством квартир для воспитанников детдомов, а также устранение недостатков в ране предоставленном жилье.

В 2018 году в Дагестане выделили 257 миллионов рублей для покупки жилья детям-сиротам, из которых 150 миллионов — это деньги из бюджета республики.

По данным Минобрнауки республики, сегодня право на жилье имеют почти три тысячи детей, оставшихся без попечения родителей.