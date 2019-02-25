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18:39   25 Февраля 2019
Весь мир

МИД Венесуэлы: Встреча Мадуро и Трампа могла бы разрешить кризис

МИД Венесуэлы: Встреча Мадуро и Трампа могла бы разрешить кризис

Встреча лидеров Венесуэлы и США Николаса Мадуро и Дональда Трампа могла бы поспособствовать урегулированию конфликта в Боливарианской Республике. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью для телепередачи Democracy Now!. 

По словам главы внешнеполитического ведомства, такая встреча помогла бы разрешить кризис в стране, потому что «Мадуро — глава Венесуэлы, а Трамп — глава венесуэльской оппозиции». 

Арреаса отметил, что правительство готово переговорить с оппонентами президента. Однако он назвал такой исход маловероятным, поскольку США приказали оппозиции не принимать участие в переговорах с представителями Мадуро. 

Напомним, кризис обострился после заявления лидера оппозиции Хуана Гуайдо о том, что он становится исполняющим президентские обязанности. США и некоторые другие страны признали его главой государства, проигнорировав решение Верховного суда Венесуэлы о назначении Гуайдо. Законно избранный президент Николас Мадуро посчитал это попыткой переворота и разорвал дипотношения с Вашингтоном. Его поддержали ряд государств, в том числе Россия и Китай.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #трамп #весь мир #венесуэла #мадуро

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