МИД Венесуэлы: Встреча Мадуро и Трампа могла бы разрешить кризис

Встреча лидеров Венесуэлы и США Николаса Мадуро и Дональда Трампа могла бы поспособствовать урегулированию конфликта в Боливарианской Республике. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью для телепередачи Democracy Now!.

По словам главы внешнеполитического ведомства, такая встреча помогла бы разрешить кризис в стране, потому что «Мадуро — глава Венесуэлы, а Трамп — глава венесуэльской оппозиции».

Арреаса отметил, что правительство готово переговорить с оппонентами президента. Однако он назвал такой исход маловероятным, поскольку США приказали оппозиции не принимать участие в переговорах с представителями Мадуро.

Напомним, кризис обострился после заявления лидера оппозиции Хуана Гуайдо о том, что он становится исполняющим президентские обязанности. США и некоторые другие страны признали его главой государства, проигнорировав решение Верховного суда Венесуэлы о назначении Гуайдо. Законно избранный президент Николас Мадуро посчитал это попыткой переворота и разорвал дипотношения с Вашингтоном. Его поддержали ряд государств, в том числе Россия и Китай.