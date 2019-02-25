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Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

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18:25   25 Февраля 2019
Весь мир

Политик из Германии призвал учить русский язык из-за влияния Москвы

Политик из Германии призвал учить русский язык из-за влияния Москвы

Вице-председатель баварского парламента Маркус Риндершпахер призвал увеличить часы русского языка в школах федеральной земли, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

Политик утверждает, что политическое, экономическое и культурное значение РФ в Европе и мире высоко, поэтому нужно сделать так, чтобы к языку страны вновь вырос интерес.

Риндершпахер призвал соотечественников изучать русский язык. Он отметил, развитие отношений с Москвой нужно начать именно с русского. По словам политика, русский — самый важный язык межнационального общения в странах бывшего СССР. Кроме того, он играет важную роль как один из шести официальных языков ООН.

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Автор: Арсений Аскольский
#германия #бавария #русский язык

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