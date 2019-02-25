Экипаж SIRIUS за четыре месяца изоляции выполнит 81 эксперимент

ИМБП РАН анонсировали начало проекта в уникальном наземном комплексе, в рамках которого международный экипаж SIRIUS выполнит 81 эксперимент за четыре изоляционных месяца. Об этом стало известно 25 февраля на официальной странице Роскомоса «Вконтакте».

«За четыре месяца изоляции экипажу предстоит выполнить 81 эксперимент: психология — 29, физиология — 24, иммунитет — пять, метаболизм — девять, микробиология и гигиена — 12, телемедицина — два», — говорится в сообщении.

Главная задача эксперимента состоит в оценке учеными влияния изоляции в гермообъекте на физическое и психологическое здоровье экипажа SIRIUS.

Напомним, SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) — ряд экспериментов, реализующихся под эгидой Института медико-биологических проблем РАН в целях подготовки к полетам в дальним космос, в частности на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway.

Первый опыт SIRIUS случился в ноябре 2017 года и продолжался 17 дней. Второй эксперимент начнется 19 марта этого года и продолжится четыре месяца. После пройдет восьмимесячный эксперимент, а затем и вовсе годовой.