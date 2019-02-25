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17:57   25 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Первый плавучий космодром планируют создать на Украине

Первый плавучий космодром планируют создать на Украине

Государственное украинское предприятие «Производственное объединение» Южный машиностроительный завод имени Макарова» инициирует создание плавучей платформы для запуска ракет. 

Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на генерального директора компании Сергея Войта. По его словам, хоть у Украины нет собственного космодрома, «Южмаш» специализируется на ракетостроении и сотрудничает с 23 странами, включая европейские.

Войт подчеркнул, что Украине «давно нужно иметь свою площадку для запуска ракет». Она может появиться на Херсонщине, считает гендиректор компании. Вместе с Укроборонпромом решено организовать такую ​​платформу на херсонском предприятии «Паллада».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #космос #южмаш

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