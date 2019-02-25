СМИ выложили видео того, как Иванютенко прятал взрывчатку в камере хранения «Пятерочки»

Видео с камер наблюдения в петербургском продуктовом магазине «Пятерочка», где ранее экстремист Владимир Иванютенко, товарищ журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, спрятал в камере хранения взрывчатку и части самодельного взрывного устройства, выложили в социальной сети.

Как сообщает в понедельник интернет-издание «Невские Новости», Управление МВД по Невскому району Санкт-Петербурга продолжает работать по делу Владимира Иванютенко, который ранее был арестован и помещен в следственный изолятор «Кресты» за незаконное приобретение, передачу, хранение, ношение, перевозку и сбыт боеприпасов, оружия и его составных частей. По данным издания, в квартире Иванютенко, в рамках возбужденного ранее дела, был проведен обыск.

Напомним: уголовное дело в отношении Владимира Иванютенко было возбуждено после того, как в одном из петербургских магазинов сети «Пятерочка» в ячейке камеры хранения были обнаружены составляющие самодельного взрывного устройства и несколько сотен грамм пластида.

Человек, спрятавший взрывчатку в ячейке, попал на видео камеры наблюдения, которое интернет-издание опубликовало в социальной сети «ВКонтакте». На видео видно, как Владимир Иванютенко заходит в магазин, кладет взрывчатку и части взрывного устройства в камеру хранения, запирает ячейку, после чего некоторое время озирается, проверяя не заметил ли кто-нибудь его действий, и наконец, не заходя в торговый зал, экстремист покидает магазин.

Как отмечает издание «Невские Новости», если бы спрятанная в камере хранения взрывчатка взорвалась в магазине, пострадать или даже погибнуть могли десятки невинных граждан.

Дознаватель, выступая на заседании Невского суда, на котором было принято решение об аресте Владимира Иванютенко, заявила, что обвиняемый придерживается националистической позиции, своими действиями призывает к экстремизму, а также является активным членом националистической организации «Антивоенный комитет».

Подозреваемый в ходе заседания пытался снять с себя ответственность, указывая на «малозначительность» своих действий, которые он якобы совершил «по глупости».

Иванютенко известен своими связями с журналистом «Новой газеты». Задержанный говорил, что не раз виделся с Коротковым. Как рассказал «Невским новостям» коллега Короткова, они периодически общались с Иванютенко. На вопрос, мог ли Коротков, имея богатое прошлое в правоохранительных органах, и зная как собрать СВУ, проконсультировать Иванютенко, собеседник из «Новой» мгновенно завершил беседу, объяснив, такие разговоры – табу.