США и Венесуэла идут к открытому конфликту

Вашингтон поднимает ставки в венесуэльском кризисе. После провокаций 23 февраля, в которых на камеру были сожжены три грузовика с гуманитарной помощью и убито несколько «мирных граждан», США объявили, что считают свои руки полностью развязанными, и что с Николасом Мадуро они больше никогда ни о чем говорить не будут.

Стоит напомнить, что в 2017-ом США то же самое говорили и о сирийском президенте Башаре Асаде. Но ничего, обстоятельства несколько изменили американскую риторику.

Новая доктрина Монро в действии

Дональд Трамп, идя на президентские выборы в 2016-ом, дал понять, что ему и его команде чужд продвигаемый предшественниками проект Pax Americana. Он ярый сторонник политики «самоизоляции» США в Западном полушарии и новой доктрины Монро (насколько она вообще возможна в XXI веке).

Первые два года его президентства показали, что в своих внешнеполитических взглядах Трамп так же последователен, как и в экономических. По его мнению, у США на сегодня нет достаточно ресурсов и влияния, чтобы продолжать самоубийственную политику на удержание мировой гегемонии. Вашингтону нужно умерить аппетиты, и, разрушив как можно больше стран в Европе и Азии, взять под свой полный контроль страны западного полушария.

А таких стран, несмотря на падение в 1991 году СССР, на сегодня довольно много. Еще недавно Бразилия была одним из активных участников антиамериканского проекта БРИКС. Пока формально она из него не вышла, но курс нынешней администрации президента Жаира Болсонару по большей части проамериканский. В стране нет консенсуса элит, каждые новые выборы показывают, что шаткое равновесие между сторонниками и противниками антиамериканской Бразилии стало уже нормой. Это скорее минус для США, который рано или поздно надо превращать в плюс (то есть в полную зависимость).

Между тем, в Западном полушарии, благодаря в первую очередь усилиям предшественника Мадуро на посту президента Венесуэлы Уго Чавеса, был сформирован и чисто антиамериканский «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (АЛБА)ю. Его костяком являются Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Эквадор.

Именно разрушение этой организации и стало основой внешней политики Дональда Трампа. И не случайно пару недель назад советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил в один ряд с Венесуэлой Кубу и Никарагуа, назвав их местной «тройкой тирании».

Госсекретарь США Майк Помпео был менее дипломатичен и более прямолинеен. На днях, отвечая на вопрос будет ли Вашингтон бороться против режимов Кубы и Никарагуа, он ответил:

«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод».

То есть почти те же самые слова, что сегодня звучат в отношении «режима Мадуро». А значит, после Каракаса настанет очередь Кубы и Никарагуа. В том числе и за них сегодня идет борьба в Венесуэле. А это здорово повышает ставки в геополитической игре.

Будет ли война и вмешается ли Россия

Именно АЛБА хотят сегодня сохранить Москва и Пекин, как противовес США в Западном полушарии. Но как в Сирии Москва не может поступить. Россия не станет вводить армию на территорию Венесуэлы. Вашингтон это воспримет примерно так же, как размещение советских ракет на Кубе накануне Карибского кризиса, со всеми очевидными последствиями этого шага.

Это почти открытая и бескомпромиссная война, к которой Россия на сегодня не готова. Максимум на что она может пойти, это поставки эффективного оружия, которое сможет помешать американскому вторжению или сделает его очень дорогим мероприятием. Трампу накануне выборов лучше всего этого избежать.

При этом надо понимать, что противостояния с любой другой армией Западного полушария Венесуэла не боится. Ее вооруженные силы — одни из сильнейших в регионе и нанести поражение им на их же территории могут только ВС США.

Вашингтон уже давно бы пошел на вооруженный конфликт, но генералы в Пентагоне понимают, что легкой прогулки не будет, и нужно готовиться к большим потерям и затяжной партизанской войне.

Быстро решить венесуэльский конфликт в свою пользу США помог бы раскол в среди венесуэльских военных. Но его пока нет. Собственно, именно поэтому Вашингтон не стал педалировать переворот в Каракасе 23 января и предпочел временно отступить, предоставив экономике завершить начатое.

По сути Штаты объявили Венесуэле не только экономическую войну, но и блокаду. С их стороны это вдвойне цинично, так как отобрав (совместно с Великобританией) примерно 10-12 миллиардов долларов, и максимально снизив венесуэльский нефтяной экспорт, США тем самым только способствовали распространению кризисных явлений в экономике страны. Включая тот самый голод, с которым призвана якобы бороться начатая ими «гуманитарная операция» (а по сути информационная провокация).

Если Венесуэле не помочь, то она очень скоро подпадет под контроль США. А за ними последуют не только Куба и Никарагуа, но и Боливия, Эквадор и даже балансирующая между двумя центрами сил Бразилия. И именно поэтому Россия (и Китай) все глубже влезает в венесуэльский кризис. Сегодня «Роснефть» почти полностью обеспечивает поставки в страну нефтепродуктов. Из России идет продовольствие и масса других критически важных для Каракаса грузов (и оружие, куда без него).

Судя по всему, победа Трампу нужна именно до выборов 2020 года и он сделает для этого все возможное. А значит именно этот следующий год-полтора режиму Мадуро надо кровь из носу продержаться. Это будет трудно, но это необходимо. Потом, будет полегче.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции.