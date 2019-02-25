Белоруссия передала Сербии четыре МиГ-29

Белоруссия передала Сербии четыре самолета МиГ-29. Торжественная церемония состоялась в Барановичах 25 февраля, сообщает агентство Белта.

Минск передал Белграду самолеты в рамках военно-технической помощи ВС Сербии. На церемонии первый замначальника вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин отметил интенсивное развитие контактов двух стран. По его словам, между министерствами обороны налажен обмен опытом по широкому спектру деятельности.

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин, в свою очередь, подчеркнул, что военно-техническая помощь Белоруссии важна для страны. Он рассказал, что между странами существует ряд военно-экономических проектов.

Вулин также анонсировал в 2019 году белорусско-сербско-российские учения «Славянское братство».