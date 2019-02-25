Гутерреш: Европа остро ощутит негативные последствия развала ДРСМД

Негативные последствия развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) остро отразятся на Европе.

Такое мнение в понедельник, выступая в Женеве на зимней сессии Конференции по разоружению, высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Кончина ДРСМД, если это допустят, сделает мир еще более небезопасным и нестабильным местом. Это отсутствие безопасности и стабильности будет остро ощущаться здесь, в Европе, - заявил Гутерреш, добавив при этом: - Мы просто не можем позволить себе вернуться к неограниченному соревнованию в ядерной области, которое ознаменовало самые темные дни холодной войны».

Также генсек ООН подчеркнул, что чрезвычайно важно сохранить Договор РСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля начал процедуру одностороннего выхода из заключенного с Россией договора по ракетам средней и меньшей дальности. При этом глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что причиной такого шага Вашингтона, стали нарушения Договора со стороны России.

Российский президент Владимир Путин, со своей стороны, заявил 2 февраля, что Москва зеркально ответит Вашингтону на выход из ДРСМД и также приостановит свое участие в Договоре. По его словам, Россия не даст втянуть себя в затратную гонку вооружений. При этом Путин подчеркнул, что все предложения Москвы по разоружению остаются в силе и двери для переговоров открыты, однако сама Россия больше не будет инициировать новых переговоров на эту тему.