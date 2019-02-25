Собчак подтвердила кончину Малашенко

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
17:16   25 Февраля 2019
Россия

Собчак подтвердила смерть Малашенко

Собчак подтвердила смерть Малашенко

Телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подтвердила сообщения о скоропостижной смерти политолога Игоря Малашенко, который возглавлял ее предвыборный штаб в ходе избирательной кампании 2018 года .

О смерти Малашенко Собчак написала в понедельник в своем Telegram-канале.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», - сообщила телеведущая.

Ранее в понедельник издание «Коммерсант» сообщило, что в Испании на 65-м году жизни скончался бывший медиаменеджер, один из основателей телекомпании НТВ.

В то же время РИА Новости приводит сообщение российского посольства в Испании о том, что диппредставительство к настоящему моменту не получало от местной полиции информации по поводу смерти гражданина России Игоря Малашенко.

Собчак подтвердила кончину Малашенко

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#смерть #подтверждение #собчак #малашенко #медиаменеджер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...