Собчак подтвердила кончину Малашенко

Телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подтвердила сообщения о скоропостижной смерти политолога Игоря Малашенко, который возглавлял ее предвыборный штаб в ходе избирательной кампании 2018 года .

О смерти Малашенко Собчак написала в понедельник в своем Telegram-канале.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», - сообщила телеведущая.

Ранее в понедельник издание «Коммерсант» сообщило, что в Испании на 65-м году жизни скончался бывший медиаменеджер, один из основателей телекомпании НТВ.

В то же время РИА Новости приводит сообщение российского посольства в Испании о том, что диппредставительство к настоящему моменту не получало от местной полиции информации по поводу смерти гражданина России Игоря Малашенко.