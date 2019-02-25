Москалькова: Винник находится на грани смерти из-за голодовки

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила греческого министра юстиции, транспарентности и по правам человека Михалиса Калогира экстрадировать Александра Винника в Россию. Об этом стало известно 25 февраля от пресс-службы омбудсмена.

На прошлой неделе Москалькова посетила греческую больницу, где лежал Винник. Она убедила его прекратить голодать (голодовка продолжается с ноября прошлого года). Она отметила, что он потерял порядка 30% веса и находится почти на грани смерти. Его супруга тяжело болеет, у нее диагностировали рак головного мозга. У пары есть двое несовершеннолетних детей, которые могут осиротеть.

Омбудсмен попросила оказать медицинскую помощь Виннику после его выхода из голодовки и допустить к нему врачей в целях сохранения его жизни. С такой просьбой она направила письмо президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, главе минздрава Греции Андреасу Ксантосу и греческому омбудсмену Андреасу Поттакису

Москалькова также сообщила, что Винник продолжает голодовку по причине того, что в клинике, где он находится и содержится под охраной, нет врачей, способных вывести его из голодовки без вреда для него.

Напомним, Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по просьбе Америки, где его обвинили в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов с помощью интернет-биржи криптовалют. В 2017 году греческий суд решил выдать Винника США. В прошлом году принял решение экстрадировать его в Россию по запросу прокуратуры, а потом во Францию по ордеру на арест. С конца ноября прошлого года Винник начал голодовку и назвал себя политическим заключенным. Он требовал от греческих властей дать ему возможность вернуться в Россию.