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17:10   25 Февраля 2019
Россия

Минэкономразвития утвердило перечень банков для льготного кредитования МСП

Минэкономразвития утвердило перечень банков для льготного кредитования МСП

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в понедельник, 25 февраля, сообщил, что ведомство утвердило перечень из 70 банков для участия в программе льготного кредитования малого бизнеса, которую утвердили в декабре 2018 года в рамках нацпроекта по развитию МСП.

Согласно программе, предприниматели вправе получить кредиты в уполномоченных банках по ставке 8,5 процента. Кредит на инвестиционные цели до миллиарда рублей дадут на срок до десяти лет, а на оборотные цели до 100 миллионов на срок до трех лет.

«Мы подвели итоги отбора банков для участия в программе и утвердили перечень из 70 уполномоченных банков», — сказал министр.

По его словам, перечень существенно расширили по сравнению с программой 2018 года, тогда кредиты по льготной ставке выдавали только 15 банков. В 2019 году в программе поучаствуют не только десять банков с развитой филиальной сетью, но и некрупные региональные кредитные организации, представляющие 29 регионов.

«Все они имеют опыт кредитования МСП», — резюмировал Орешкин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #минэкономразвития #кредит #мсп

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