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16:59   25 Февраля 2019
Россия

Додон проведет досрочные выборы, если правительство не создаст коалиции

Додон проведет досрочные выборы, если правительство не создаст коалиции

Президент Молдавии обещал распустить новый парламент, если не появится коалиции. При роспуске в стране пройдут досрочные выборы.

Глава государства подчеркнул, что пойдет на этот шаг только в том случае, если коалицию не смогут сформировать все партии, а не отдельные объединения и депутаты.

Додон отметил, что если главы партий не готовы к переговорам, то проблему с проведением досрочных выборов нужно решить как можно быстрее. Президент не против, если голосование пройдет в один день с местными выборами.

По данным ЦИК Молдавии, партия социалистов победила с 31,36% голосов. Обработаны 99,02% протоколов.

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Автор: Павел Никифоров
#выборы #молдавия #додон

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