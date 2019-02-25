Додон проведет досрочные выборы, если правительство не создаст коалиции

Президент Молдавии обещал распустить новый парламент, если не появится коалиции. При роспуске в стране пройдут досрочные выборы.

Глава государства подчеркнул, что пойдет на этот шаг только в том случае, если коалицию не смогут сформировать все партии, а не отдельные объединения и депутаты.

Додон отметил, что если главы партий не готовы к переговорам, то проблему с проведением досрочных выборов нужно решить как можно быстрее. Президент не против, если голосование пройдет в один день с местными выборами.

По данным ЦИК Молдавии, партия социалистов победила с 31,36% голосов. Обработаны 99,02% протоколов.