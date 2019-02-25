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17:06   25 Февраля 2019
Весь мир

Памятник Пушкину осквернили в Риге

Памятник Пушкину осквернили в Риге

Неизвестные осквернили памятник русскому поэту и драматургу Александру Пушкину в столице Латвии. Ему отпилили трость.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Дома Москвы» Виолету Матвееву. По ее словам, инцидент произошел несколько недель назад. Сейчас «Дом Москвы» восстанавливает монумент. Сроки завершения работ не уточняются.

Автор памятника — скульптор Александр Таратынов. Его установили в Риге в августе 2009 года при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии. Памятник создан к 210-летию со дня рождения поэта и доставлен в Латвию из России.

Ранее вандалы уже пытались отпилить трость у скульптуры.

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Автор: Арсений Аскольский
#памятник #рига #пушкин

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