Американский авианосец выбыл из строя на два года

Авианосец ВМС США «Джордж Буш» типа «Нимиц» прибыл в понедельник на верфь города Норфолк, где ему предстоит пройти плановое техническое обслуживание.

Как сообщает портал Naval Today, авианосец проведет в доке 28 месяцев – это самое продолжительное техобслуживание, которое проводилось на судне за всю историю американского флота.

Также сообщается, что основные технические работы на авианосце проведут работники Военно-морской верфи Норфолка. В частности, планируется, что они решат имеющиеся проблемы с системой слива, так как в ходе первого боевого похода, который авианосец совершил в Персидским заливе, на нем дважды отказывали все биотуалеты.

Меньшая часть ремонтных работ, как отмечается, будет поручена сторонним подрядчикам.

«Джордж Буш» - был десятым и последним спущенным на воду авианосцем типа «Нимиц». Работы по его строительству были завершены в 2006 году, а в 2009 году корабль был включен в состав американских Военно-Морских сил.