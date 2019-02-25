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16:59   25 Февраля 2019
Политика

Порошенко мечтает после президентской карьеры представлять Украину в Европарламенте

Порошенко мечтает после президентской карьеры представлять Украину в Европарламенте

Украинский президент Петр Порошенко в выступлении на молодежном форуме 25 февраля заявил, что мечтает представлять страну в Европарламенте после президентской карьеры. Однако отметил, что у него пока нет таких возможностей из-за того, что Украина не состоит в Евросоюзе, передает агентство «Укринформ». 

По словам украинского лидера, для него есть одна достойная работа — депутат Европейского парламента от Украины. Напомним, Петр Порошенко в рамках избирательной кампании активно выступает за евроинтеграцию Украины. 

На прошлой неделе в Конституции Украины закрепилась новая формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Поправки в статью о полномочиях президента должны гарантировать выполнение главой государства курса на евроинтеграцию. 

Основной предвыборный лозунг Порошенко в рамках избирательной программы заключается в его идее вступления Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, выборы украинского президента состоятся 31 марта текущего года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #выборы 2019 на украине

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