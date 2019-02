Древнеегипетских мумий пытались отправить посылкой из Каира в Бельгию

Служба древностей Египта в понедельник, 25 февраля, сообщила, что сотрудники международного аэропорта Каир нашли среди посылок, которые отправлялись в Бельгию, части двух древнеегипетских мумий, спрятанные в колонки. По информации департамента египетского министерства культуры, в аэропорт вызвали специалистов, которые вскрыли посылки.

Отправители спрятали в колонах конечности и другие фрагменты мумий​​​. Изъятые артефакты направили в Каирский музей на реставрацию. Полицейские выясняют, кто и зачем отправил посылку с частями древнеегипетских мумий из Каира в Бельгию.

