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16:53   25 Февраля 2019
Весь мир

Древнеегипетских мумий пытались отправить посылкой из Каира в Бельгию

Древнеегипетских мумий пытались отправить посылкой из Каира в Бельгию

Служба древностей Египта в понедельник, 25 февраля, сообщила, что сотрудники международного аэропорта Каир нашли среди посылок, которые отправлялись в Бельгию, части двух древнеегипетских мумий, спрятанные в колонки. По информации департамента египетского министерства культуры, в аэропорт вызвали специалистов, которые вскрыли посылки.

Отправители спрятали в колонах конечности и другие фрагменты мумий​​​. Изъятые артефакты направили в Каирский музей на реставрацию. Полицейские выясняют, кто и зачем отправил посылку с частями древнеегипетских мумий из Каира в Бельгию.

«Египет предотвратил попытку контрабанды», — отметили в службе древностей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#бельгия #египет #общество #фото #мумия

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