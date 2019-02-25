Скончался политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко

Издание «Коммерсант» сообщает, ссылаясь на собственные источники, что в Испании в возрасте 64 лет скончался бывший медиаменеджер , политолог Игорь Малашенко.

По данным издания Малашенко, возможно покончил жизнь самоубийством, однако, официальных подтверждений этому на данный момент не поступало.

Игорь Малашенко входил в число основателей телеканала НТВ, а также был гендиректором российской государственной теле-радиокомпании «Останкино». Во время президентской кампании 1996 года Игорь Малашенко был главным советником Бориса Ельцина, а в ходе президентской кампании 2018 года он несколько месяцев возглавлял предвыборный штаб кандидата Ксении Собчак.