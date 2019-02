Хант: В Великобритании полностью запретили движение «Хезболла»

Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил о решении британского правительства запретить деятельности военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла».

По словам министра, Соединенное Королевство больше не может и не будет закрывать глаза на террористическую деятельность «Хезболлы», в связи с чем Кабинет министров принял решение полностью запретить его.

В то же время, как подчеркнул Хант, принятое решение о запрете «Хезболлы» не отменяет широких и прочных связей Великобритании с ливанским народом и решительной поддержки самого Ливана.

We cannot and will not turn a blind eye to Hizballah’s terrorist activities. So today we have announced they will be proscribed in full by the UK govt. This decision does not change our staunch support for Lebanon, nor our strong and broad relationship with the Lebanese people https://t.co/emDyZFfBAl