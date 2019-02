Трамп назвал расистской критику режиссера Спайка Ли в свой адрес

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова темнокожего режиссера Спайка Ли на церемонии вручения «Оскара» и заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем любой другой президент США.

Свое мнение он выразил в Twitter. Трамп посоветовал режиссеру «не читать по бумажке, когда тот обрушился с расистскими нападками на президента». В число своих заслуг американский президент указал реформу уголовного правосудия, самые низкие показатели безработицы, снижение налогов.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!