Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

Беглов поручил расширить социальную поддержку для петербуржцев

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

«Билайн» заподозрил сотрудницу приюта в мошенничестве

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

Тимошенко: Украина продолжает покупать российский газ

 Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019

Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019
Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

Посол Венесуэлы: Американский гумконвой вез просроченную еду и лекарства

 Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии

Трамп направил в Конгресс США конфиденциальную стратегию по Сирии
16:28   25 Февраля 2019
Весь мир

Трамп назвал расистской критику режиссера Спайка Ли в свой адрес

Трамп назвал расистской критику режиссера Спайка Ли в свой адрес

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова темнокожего режиссера Спайка Ли на церемонии вручения «Оскара» и заявил, что сделал для афроамериканцев больше, чем любой другой президент США.

Свое мнение он выразил в Twitter. Трамп посоветовал режиссеру «не читать по бумажке, когда тот обрушился с расистскими нападками на президента». В число своих заслуг американский президент указал реформу уголовного правосудия, самые низкие показатели безработицы, снижение налогов.

На вручении кинопремии за сценарий фильма «Черный клановец» (BlacKkKlansman) Спайк Ли заявил, что «выборы президента 2020 года уже скоро», а также призвал сделать «моральный выбор между любовью и ненавистью».

Режиссер раскритиковал Трампа за то, что тот не осудил расистов из организации Ку-клукс-клан и правых радикалов после трагических событий 2017 года во время беспорядков в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#трамп #расизм #спайк ли

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...