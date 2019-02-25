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16:13   25 Февраля 2019
Россия

Более 4,5 миллиона россиян посмотрели послание Путина

Более 4,5 миллиона россиян посмотрели послание Путина

Телетрансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию посмотрели более 4,6 миллиона россиян старше четырех лет.

Послание Путин огласил 20 февраля. В нем он рассказал о планах правительства по повышению благосостояния граждан, пообещал новые льготы для многодетных семей и т.д.

Компания Mediascope посчитала, что в среднем телетрансляцию смотрели 4 646 620 человек. Прямую трансляцию вели Первый канал, «Россия 1», «Россия 24». В 2018 году послание посмотрели 4 533 092 человека. Рекордная аудитория была собрана в 2014 году — более шести миллионов россиян.   

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #общество #послание федеральному собранию

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