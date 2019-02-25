Более 4,5 миллиона россиян посмотрели послание Путина

Телетрансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию посмотрели более 4,6 миллиона россиян старше четырех лет.

Послание Путин огласил 20 февраля. В нем он рассказал о планах правительства по повышению благосостояния граждан, пообещал новые льготы для многодетных семей и т.д.

Компания Mediascope посчитала, что в среднем телетрансляцию смотрели 4 646 620 человек. Прямую трансляцию вели Первый канал, «Россия 1», «Россия 24». В 2018 году послание посмотрели 4 533 092 человека. Рекордная аудитория была собрана в 2014 году — более шести миллионов россиян.