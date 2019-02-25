Военный эксперт рассказал о мерах по избежанию провокации в Черном море

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что для предотвращения американо-украинской провокации нужен корабль, способный одолеть «Дональда Кука». Об этом эксперт сообщил в ходе беседы с Царьградом.

Кнутов отметил, что Киеву и Вашингтону сейчас нужна провокация. Петр Порошенко хочет поднять рейтинг перед скорыми президентскими выборами, а Дональд Трамп показать антироссийское настроение.

Эксперт напомнил об активности военных моряков Украины: на прошлой неделе два катера и корабль выходили из Одессы во время учения. Кнутов выразил уверенность в провокации и росте ее вероятности по причине того, что «Дональд Кук» сейчас уже направляется в Одессу.

Он также подчеркнул, что все уже продумано и подготовлено, осталось только выбрать момент для реализации.

«И важно эти попытки своевременно пресечь», — сообщил военный историк.

Кнутов отметил, что провокация необязательно случится, но вероятность такая есть, а также сообщил, что если СМИ уделят внимание ситуации, а российский ВМФ предпримет меры сдерживания, то ее можно избежать.