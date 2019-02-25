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16:26   25 Февраля 2019
Весь мир

Минск передал ВС Сербии четыре самолета МиГ-29

Минск передал ВС Сербии четыре самолета МиГ-29

Торжественная церемония передачи четырех истребителей МиГ-29 в рамках военно-технической помощи от белорусских вооруженных сил сербским состоялась в понедельник, 25 февраля, в Барановичах. Специалисты ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» по запросу ВС Сербии отремонтируют и доработают переданные самолеты.

Первый замначальника вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин отметил, что оборонные ведомств обмениваются опытом​​​. По его словам, белорусские военные укрепляют обороноспособность братской страны — Сербии 

«Передаем самолеты МиГ-29 с пожеланием, чтобы они поднимались в небо только в ходе учений и торжественных мероприятий», — резюмировал Федин.

Министр обороны Сербии Александр Вулин ответил, что военно-техническое сотрудничество с Минском значимо для Белграда. Страна получила четыре самолета МиГ-29, которые станут частью ВВС Сербии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #сербия #общество #миг-29

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