РФ поставила Таджикистану средства ПВО на сумму девять миллионов долларов

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на сумму девять миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Поставка Таджикистану российской военной продукции состоялась безвозмездно. Средства ПВО на 603 миллионов рублей включают радиолокационные станции, которые предназначены для поиска и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам ПВО Таджикистана.

По данным военного ведомства, Россия передала средства ПВО в рамках Программы модернизации ВС Таджикистана.