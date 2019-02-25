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15:59   25 Февраля 2019
Россия

РФ поставила Таджикистану средства ПВО на сумму девять миллионов долларов

РФ поставила Таджикистану средства ПВО на сумму девять миллионов долларов

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на сумму девять миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Поставка Таджикистану российской военной продукции состоялась безвозмездно. Средства ПВО на 603 миллионов рублей включают радиолокационные станции, которые предназначены для поиска и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам ПВО Таджикистана.

По данным военного ведомства, Россия передала средства ПВО в рамках Программы модернизации ВС Таджикистана.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #таджикистан #пво

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